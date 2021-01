شكرا لقرائتكم خبر عن كلفن هاريسون جونيور يلعب دور أيقونة الجاز B.B. King فى "Elvis" والان مع تفاصيل الخبر

انضم كلفن هاريسون جونيور إلى فيلم Elvis القادم، للمخرج Baz Luhrmann، وإنتاج و Warner Bros، على أن يتم استئناف التصوير قريبا، بعد إيقافه بسبب إصابة النجم توم هانكس بـ فيروس كورونا، COVID-19، في مارس الماضى، وكان تم اختيار أوستن بتلر ليكون نجمًا كملك الروك أند رول، بينما يلعب هانكس دور العقيد توم مدير إلفيس.

سيلعب هاريسون جونيور، دور موسيقى البلوز الأسطوري بي بي كينغ الملقب ملك البلوز، كان قد ظهر هاريسون في The Photography و The High Note و Trial of the Chicago 7 ، مؤخرا، وفقا لما نشره موقع " deadline".

الفيلم الذي كتبه لورمان وكريج بيرس، يتعمق في العلاقة الديناميكية المعقدة بين بريسلي وباركر الغامض الذي امتد لأكثر من 20 عامًا، من صعود بريسلي إلى الشهرة إلى نجوميته غير المسبوقة، على خلفية المشهد الثقافي المتطور، وكان مركز هذه الرحلة هو أحد الأشخاص الأكثر أهمية وتأثيراً في حياة إلفيس، بريسيلا بريسلي.

و يبدو أن Warner Bros، تسير علي نهج التطوير السريع، فبعد اسبوعين من طرح "Wonder Woman 1984" ، تم الاعلان عن عمل جزء ثالث من Wonder Woman،

وقالت Warner Bros " بينما يشاهد الجمهور Wonder Woman 1984 ، نحن متحمسون لمواصلة القصة وختم الثلاثية المسرحية المخطط لها منذ فترة طويلة بـ Wonder Woman 3 ".

وعلي جانب آخر حقق فيلم Wonder Woman 1984 ما يقدر بنحو 16.7 مليون دولار في شباك التذاكر الأمريكي بليلة عيد الميلاد ، وهي أفضل إيرادات حققها الفيلم لأول مرة منذ طرح، وفقًا لـ Warner Bros. أي علامة، وتم عرض الفيلم في 2150 دار سينما بأمريكا 25 ديسمبر.

وكان قد كشف القائمين على الفيلم، عن هدفهم للتربح بأكثر من طريقة وسط الإجراءات الاحترازية التي يفرضها فيروس كورونا، والتي ستعمل على خفض الإيرادات بشكل كبير نظرًا للإقبال الضعيف على دور العرض، لعدم الإصابة بالفيروس القاتل، وهو ما أجبر شركة الإنتاج على طرح الفيلم عبر خدمة PVOD، قبل عرضه سينمائياً في المملكة المتحدة.