شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان: أتممت حفظ القرآن فى 2020.. وحب الناس ليا زاد بعد أزمتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم النجم بهاء سلطان عددا من أشهر أغانيه منها "يومين وعدو" و"ياللى ماشى" و"بوسة" و"قلبى أناني"، وذلك فى الجزء الثانى من الحلقة الخاصة من برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس للاحتفال بليلة رأس السنة، وكشف بهاء سلطان أنه لم يكن يحلم بقرب جمهوره منه لدرجة كبيرة، لكن ذلك ما حدث بالفعل خاصة بعد ظهوره فى برنامج صاحبة السعادة لأول مرة، بعدما انقطع فترة طويلة عن الجمهور بسبب أزمته مع شركة الإنتاج التابع لها، وأشار بهاء إلى أنه من بعد تلك الحلقة تغيرت الكثير من الأمور وشعر بحب جمهوره أكثر.

كما كشف بهاء سلطان عن إيجابيات 2020، منها أنه أتم حفظ القرآن، مشيرا إلى أنه وجد أن جمهوره أحب تقديمه للابتهالات لذلك حاول أن يكثر من إلقائها، وكشف بهاء أن قصة اعتزاله التى انتشرت على السوشيال ميديا منذ فترة كانت مجرد سوء تفاهم بعدما قابل أحد الشيوخ، لذلك أوضح الأمر من خلال صفحته على فيس بوك، واستغلت إسعاد يونس الفرصة وطلبت من سلطان تقديم ابتهال خلال الحلقة.

وعلى جانب آخر كشف سلطان أنه يتمنى تقديم المسرح الغنائى لكن أزمة عقده مع شركة الإنتاج التابع لها تمنعه من التفكير فى الكثير من الأمور، لذلك عرضت عليه إسعاد يونس أن يقدم أوبريت غنائى من خلال "صاحبة السعادة" فأكد سلطان أنه يتمنى ذلك.

كما تحدث بهاء عن علاقة بأبنائه بأغانيه، حيث قال: "مش بيحبوا الأغانى بتاعتى أوى يعنى بيجملونى.. ويحبوا بيسعموا الحاجات الجديدة والمهرجانات".

وكان الجزء الأول من الحلقة الخاصة من برنامج "صاحبة السعادة" بدأ بغناء روبى "ليه بيدارى كدة"، التى قدمتها على مسرح البرنامج وشاركتها فى الرقص إسعاد يونس، وكشفت روبى أنه من الأشياء الجميلة التى قامت بها فى 2020 هى المكوث فى المنزل وقتا أطول وقضاء وقت أكثر برفقة ابنتها "طيبة"، وقالت إن ابنتها اقتربت منها أكثر بعد إلغاء المدارس فى بداية انتشار فيروس كورونا.

وأشارت روبى إلى أنه بسبب الحجر المنزلى عاودت ممارسة الرياضة وشاهدت المزيد من الأفلام، ورداً على حديث روبى، أكدت إسعاد يونس أنها أخذت استراحة طويلة قائلة: "المنصات دى حلت مشاكل كتير وخلتى أشوف أفلام حلوة أوى ومن كل حتة فى العالم"، ثم قدمت روبي أغنية "يا الرموش".

الحلقة مقدمة من المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسى، للاحتفال بليلة رأس السنة بعمل سهرة خاصة على قناة‪ dmc تقدمها صاحبة السعادة الإعلامية إسعاد يونس.