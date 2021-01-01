شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى ومحمد ممدوح تايسون صديقان مقربان فى "أهل الكهف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر الفنان خالد النبوى والفنان محمد ممدوح خلال أحداث فيلم "أهل الكهف" صديقين مقربين يواجهان العديد من المشاكل والصعوبات في الفيلم، وتتوالى الأحداث بينهما خاصة وأن الفيلم أحداثه تدور في إطار أكشن.

وطرحت الجهة المنتجة للفيلم البوستر الأول للفيلم، والذي تصدره درع وسيف به دماء، وهذا ما شوّق الجمهور للفيلم بشكل أكبر لما يحمله من أحداث مشوقة وأكشن بطريقة احترافية.

فيلم "أهل الكهف" يشارك ببطولته بجانب خالد النبوى وتايسون، كل من النجمة غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمى، والفنان محمد فراج، النجم عمرو عبد الجليل، والفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، النجمة ريم مصطفى، الفنان صبري فواز، الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، الفنانة الشابة هاجر أحمد والنجم ماجد المصرى، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.

وقد احتفل فريق عمل فيلم "أهل الكهف" ببداية التصوير منذ أيام، ونشر المنتج وليد منصور صورة من الكواليس، عبر حسابه بموقع انستجرام، تضم النجم خالد النبوى بطل العمل والفنان محمد ممدوح تايسون والمؤلف أيمن بهجت قمر، وطلب المخرج عمرو عرفة، من جمهوره ومتابعيه أن يتمنوا له التوفيق والنجاح في فيلمه الجديد .