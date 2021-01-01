عمرو دياب يستقبل العام الجديد في دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبل الفنان عمرو دياب العام الجديد 2021، في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وشارك عمرو جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، صورة جديدة له، معلقًا "عام جديد سعيد، من مكان خاص جدا دبي، مع السلامة 2020، وأتمنى لكم جميعا حظا أفضل في 2021".

جدير بالذكر أن الهضبة عمرو دياب يستعد للكشف عن فيديو كليب أغنيته الجديدة محسود، والتي يتضمنها ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ".