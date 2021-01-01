من الأهرامات..أمسية غنائية استثنائية لـ محمد حماقي على "تيك توك"

قدّم الفنان محمد حماقي، ليلة غنائية بتقنية "أون لاين"، عبر تطبيق الفيديوهات الشهير "تيك توك"، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة.

تم إذاعة الحفل عبر حساب tiktokmena_live، لمدة ساعة، افتتح حماقي الحفل بأغنية "قدام الناس" مع عرض راقص، وتلاها مجموعة غنائية مميزة لدى جمهوره ومنها"أجمل يوم، واحدة، أحلى حاجة فيكي، صور، كان وكان، مابلاش، م البداية".

ظهرت الحفلة بصورة حضارية مميزة، حيث قُدمت على خلفية الأهرامات الثلاث وأبو الهول، مما أضفى للحفل روح تاريخية استثنائية، لظهورها مع أكبر رمز أثري في مصر.

قدم حماقي صور إخراجية لبعض الأغاني التي قدمها أبرزها "أحلى حاجة فيكي، صوّر"، لمخرج الحفل مصطفى عامر،

وظهر والد حماقي الذي رحل عام 2015 في صورة خلفه أثناء تأديته لأغنية "صور"، أعطى للأغنية إطار مرئي ملائم لقصتها.

لم تكن هذه هي المشاركة الغنائية الأولى لحماقي بتقنية "أون لاين"، حيث شارك سابقاً بفقرة غنائية في حفل "صوت بيروت"، الذي أقيم مساندة لضحايا انفجار

بيروت الذي حدث خلال يوليو الماضي، بجانب مجموعة من نجوم الغناء العربي أبرزهم"راغب علامة، مايا دياب، سعد لمجرد، الشاب خالد، غسان صليبا، حاتم عمور، لطيفة، بلقيس، مساري، آدم، جو أشقر"، بالإضافة إلى مغنيي العالم الغربي، أبرزهم "آلان ووكر، والموسيقي ريد

ون، كريج ديفيد، رودج".

يعتبر الحفل هو ثاني الأنشطة الاحتفالية لحماقي خلال الاحتفالات برأس السنة، حيث أحيا الأسبوع

الماضي حفل جماهيري في إحدى المناطق التبرفيهية الشهيرة في دبي، وشهد الحفل تفاعل جماهيري كبير بالرغم من قلة عدد الحضور تطبيقاً للإجراءات الوقائية ضد كورونا والتباعد الاجتماعي، وقدم حماقي وصلته الغنائية على مدار الساعة ونصف تقريباً.

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وفي نفس السياق، يستعد حماقي لطرح ألبومه الغنائي الجديد في صيف 2021، بعد أخر ألبوماته "كل يوم من ده" الذي تم طرحه في يناير 2019، وحقق نجاح جماهيري ضخم، ونسبة استماع عالية على مختلف المنصات الموسيقية الشهيرة.

يذكر أن حماقي قد طرح مؤخراً أغنية "هو ده حبيبي"، والتي سجلت أكثر من 8 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "]وتيوب، من كلمات:تركي آل الشيخ، ألحان:عمرو مصطفى، توزيع:ريهاب.