شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال: وقعت فى حب صابر الرباعى لما سمعت "خلص تارك" للمرة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب أحمد جمال إن هناك علاقة حب قوية بينه وبين صابر الرباعى بدأت منذ زمن، موضحاً: "عندما كنت أسير فى أحد الشوارع وسمعت أغنية لصوت جبار تخرج من إحدى نوافذ البيوت فوجدت نفسي أطرق النافذة وأسأل عن اسمها وكانت (خلص تارك)، وعندما ذهبت للمدرسة فى اليوم التالى بحثت عنها وسمعتها أكثر من مرة حتى حفظتها وبعدها سمعت بالصدفة أيضا أغنية (أعز الحبايب)، وعندما بحثت وجدتها لنفس المطرب ومن هنا بدأ العشق".

وأضاف الفنان أحمد جمال، خلال استضافته مع الفنان صابر الرباعى فى برنامج "معكم" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة CBC: "سمعت كل أغانى صابر الرباعى منذ أن بدأ مشواره وعندما كنت أدخل فى مسابقة أقدم بأغنية من أغانى الموسيقار عبد الوهاب أو صابر الرباعى، وفى برنامج أرب أيدول غنيت له أغنية (على نار)، وكنت مُلح فى طلب أن أغنى له منذ اللحظة الأولى لى فى البرنامج وقبل غنائى بيوم تحدثت معه فى التلفون بالصدفة عندما كان يتحدث إلى أحد الموجودين وطلبت منه أن يسمعنى فى اليوم التالى وأنا أغنى له".

من ناحية أخرى، طرح النجم أحمد جمال أحدث كليباته أغنية "النهاية" على موقع الفيديوهات يوتيوب، ومحطات الراديو، وهى من كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى وليد فايد ومن إخراج شريف فرنسيس.

وانتهى أحمد جمال من تصوير أغنيته "النهاية" منذ فترة، وهى الأغنية الخامسة من ألبومه الجديد، وقام بتصويرها فى اليونان، مع الإجراءات الاحترازية، وقبل التصوير بأسبوع قام جمال بعمل بروفات على الأداء التمثيلى مع الموديل اليونانية، حيث تطلبت الفكرة أداء دراميا حول مفهوم الخيانة من شريكة حياته التى ارتبط بها بعد علاقة حب قوية، ولوحظ عند دخول أحمد جمال اللوكيشن فى بداية التصوير، تأثره ومعايشته لتفاصيل الشخصية، حتى يصل بسهولة فى أدائه إلى المشاهدين.