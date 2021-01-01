شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يطرح كليب أغنيته الجديدة "كيف بتنسى" باللهجة اللبنانية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح أمير الغناء العربى هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، كليب أغنيته الجديدة "كيف بتنسى" عبر قناته الرسمية عبر يوتيوب، وأداها باللهجة اللبنانية، وهى من كلمات نادين الأسعد، ألحان وليد توفيق، توزيع باسم منير، إخراج هنا حافظ، وذلك بالتزامن مع احتفالات العام الجديد 2021.

ما تقلى عندك قلب.. ما ضل فيه جروح

أصعب وجع بالقلب.. الموجوع جوه الروح

وبعدك بتقلى بحبك.. كيف بتنسى وبتروح

من قلبى عم قلك.. ليلية بحنلك

ولو مت ومشتاقلك.. ارجعلك مش مسموح

بتقول ما عم طل.. أحكيلك ما فيه

بقلبى وجع بيضل.. والهم غنية

وبعدك بتقلى بحبك.. كيف بتنسى وبتروح

يا ويلى شو صعبة.. أتغرب عن قلبى

وأصعب من الغربة.. بحبك وأنا مجروح.





من ناحية أخرى، علق الفنان الكبير هانى شاكرعلى الدويتو الغنائى الأخير الذى جمعه بالفنان أحمد سعد، قائلاً: "عندما شاركت أحمد سعد فى الدويتو الجديد كنت بفكر فى عمل حالة جديدة بالنسبة ليا".

وحول كواليس قبوله للعمل قال: "لما أحمد بعتلى الأغنية فى البداية كانت عجبانى جداً بس الصراحة كنت بقدم رجل وبأخر التانية، وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذى يعرض عبر شاشة "ON":" فى النهاية اتفقنا أنى هروح أجرب صوتى فى الاستوديو، واتفقنا تكون دويتو، وقلتله وقتها يا أحمد مش هينفع لأن طبقة صوتك عالية عليا أنت طبقة صوت مختلفة عنى فخلينا نجرب الأول ونشوف هيركبوا على بعض ولا لأ".