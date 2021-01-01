شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يشارك صورة لوالدته الراحلة: الله يرحمك ويجمعنى معاكى فى الجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المطرب حمادة هلال، عبر حسابه بموقع إنستجرام، صورة برفقة والدته الراحلة أثناء تواجدها فى المستشفى، داعيا لها بالرحمة، وعلق قائلاً: الله يرحمك ويجمعني معاكى فى الجنة".



حمادة هلال عبر انستجرام

وانهالت الدعوات من قبل جمهور النجم حمادة هلال، داعين الله لها بالرحمة والمغفرة، حيث كتبت الفنانة مى كساب: "الله يرحمها ويصبر قلبك على فراقها"، وعلق محمد كارتر: "ربنا يرحمها ويغفر لها.. في الجنة إن شاء الله".





وكان الفنان حمادة هلال أعرب عن سعادته البالغة لتلقي ردود فعل إيجابية على أغنية "آية في الجمال" التي طرحهاعبر قناته الرسمية، وشارك الفنان حمادة هلال جمهوره عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، عددًا من الصور، موجها رسالة إلى جمهوره قائلاً: "الحمد لله ‏سعيد جدًا ‏بردود فعل غنوة أية فى الجمال وإن شاء الله فى شغل تاني، آية فى الجمال".

يذكر أن النجم حمادة هلال قد انتهى من تصوير الكليب منذ أيام، حيث يجمع الكليب الجديد بين هلال وسرحان لأول مرة في عمل فني رسمي رغم صداقتهما الممتدة لسنوات عديدة، وتم تصوير كافة مشاهده في دبي، ويعيد عادل خلاله اكتشاف حمادة هلال عبر أسلوب مختلف وغير معتاد بشكل الكليب المتميز بطابع البهجة والسعادة، والاتكال على الديكورات الملونة والأجواء الصيفية الممزوجة بالرقص. وأعرب عادل سرحان عن حماسه لهذه التجربة، نظراً لكونها أول كليب يخرجه لحمادة هلال، وتميز بجرعة مركزة من البهجة والتفاؤل في مشاهده وألوانه واتكاله على الرقصات الاستعراضية وقصة الفيديو كليب الخفيفة والرومانسية، مشيرا إلى أنه تم اعتماد كافة الاجراءات الاحترازية بمواجهة تفشي كورونا، رغم ضم فريق العمل لأكثر من 100 شخص منهم 10 راقصين.