شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يتألق بـ"عيش بشوقك" و"حلو المكان" احتفالا برأس السنة مع المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم النجم تامر حسنى أغنية "مبطلناش احساس"، ضمن احتفالية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى ليلة رأس السنة، والأغنية من كلمات محمد القياتى، ألحان محمد حمزة، وقدم حسنى أيضا أغنية "حلو المكان".

واستهل تامر حسنى الحفل بأغنية "قولنى كلام"، ألحان تامر على، كما قدم أغنية "اختراع"، الذى قدمها من قبل فى ديو مع الفنان محمود العسيلى، كما قدم "عيش بشوقك"، و"يانا يامفيش"، كلمات أمير طعيمة، وقدم أيضا "يا بنت الإيه".

وعلى هامش الحفل قال تامر حسنى إنه سعيد للغاية باختياره لتقديم الحفل الذى يختتم به عام 2020، وإنها كانت سنة صعبة للغاية ولكنه يسعى دائما لإسعاد الجمهور، مشيرا إلى أنه ممتن للغاية باختياره نجم عام 2020، لافتا إلى أنه سيستمر بنفس النشاط الفنى الذى ختم به العام وألبومه الجديد الذى حقق نجاحات كبيرة وتصدر التريندات ومواقع السوشيال ميديا.

وقدمت حفل تامر حسنى المذيعة نهى درويش، حيث أكدت نهى فى مقدمتها حرص الشركة المتحدة على إمتاع الجماهير المصرية والعربية بحفل رأس السنة.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسى، قررت الاحتفال بليلة رأس السنة، بتقديم حفل يحييه كل من المطرب تامر حسنى والنجمة نانسى عجرم لإمتاع الجماهير المصرية والعربية فى المنازل ويعرض على قنوات أون والحياة.