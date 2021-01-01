شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تشعل حفل المتحدة على الحياة وتختتمه بأغنية "ملوك الجدعنة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استكملت النجمة نانسى عجرم حفلها على قناة الحياة والذى تنظمه المتحدة للخدمات الإعلامية احتفالاً برأس السنة، وغنت "آه ونص" كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وتوزيع طارق مدكور، كما قدمت أغنية "ياطبطب وأدلع"، وأغنية "حاسه بيك"، كما غنت نانسى أغنية "لون عيونك" ألحان طارق أبو جودة.

وقدمت نانسى أغنية "أخاصمك آه"، كلمات فوزى إبراهيم، ألحان محمد سعد، واختتمت الحفل بأغنية "ملوك الجدعنة"، بعدما أشعلت الأجواء بالغناء والرقص على المسرح.