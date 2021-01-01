نانسى عجرم تشعل حفل المتحدة على الحياة وتختتمه بأغنية "ملوك الجدعنة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استكملت النجمة نانسى عجرم حفلها على قناة الحياة والذى تنظمه المتحدة للخدمات الإعلامية احتفالاً برأس السنة، وغنت "آه ونص" كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وتوزيع طارق مدكور، كما قدمت أغنية "ياطبطب وأدلع"، وأغنية "حاسه بيك"، كما غنت نانسى أغنية "لون عيونك" ألحان طارق أبو جودة.
وقدمت نانسى أغنية "أخاصمك آه"، كلمات فوزى إبراهيم، ألحان محمد سعد، واختتمت الحفل بأغنية "ملوك الجدعنة"، بعدما أشعلت الأجواء بالغناء والرقص على المسرح.
وبدأت نانسى عجرم الحفل بأغنية "ظبطت وخططت" كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وبعدها غنت "مين ده اللي نسيك"، كلمات مهاد جودة، وأيضاً أغنية "بتفكر فى إيه" كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد النادى، كما قدمت "ما تيجى هنا" كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وكذلك "بدنا نولع الجو"، وسط رقصاتها على المسرح أثناء الغناء.
وهنات نانسى عجرم الجمهور المصرى والعربى بالعام الجديد، قبل الحفل، حيث قالت: "إن شاء الله 2021 تكون سنة جديدة هى بالمعنى بالكلمة سنة جديدة من كل النواحى.. جديدة بنفسيتها وإيجابيتها وحلوة بإيجابيتها.. جديدة بالحياة اللى هنعيشها فيها".
وأضافت نانسى عجرم: "سنة كلها سلام ومحبة، ترجعلنا إنسانيتنا.. يكون فيها فرح وإيجابية.. وتكون حلوة علينا كلنا.. كورونا تخلص، وأهم شيء الصحة وأنا بتمنى الصحة لكل الناس.. لأنه اكتشفنا بسنة 2020 قد إيه الصحة غالية واد إيه أشياء كنا ما بنفكر فيها وبنقول مش معقول تحصل معنا وحصلت معانا.. أشياء صغيرة قضيت على حياة كل الناس.. بتمنى الصحة لكل الناس للجميع وسنة كلها سلامة وسلام".
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