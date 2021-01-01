شكرا لقرائتكم خبر عن روبى: كان نفسى أبقى ولد.. وفشلت إنى أتعلم السواقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة روبى أنها كانت تتمنى أن تكون "ولد"، قائلة: "وأنا صغيرة كنت بلعب فى الشارع مع ولاد خالتى ولما كبرت شوية فى سن الـ10 سنوات ماما قررت إنى ملعبش فى شارع تانى عشان كبرت، خدت الموضوع على نفسى أوى وقعدت أعيط فى البلكونة أقول ليه يا ربى ماكنتش ولد"، وحكت روبى تلك القصة خلال فقرة الألعاب فى حلقة خاصة من برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة DMC، للاحتفال برأس السنة، كما كشفت روبى أنها فشلت فى تعلم السواقة وتعانى من فوبيا صوت الحديد والسواقة، حيث شاهدت الكثير من الحوادث عندما كانت تسافر لجامعتها فى محافظة بنى سويف.

كما قدم المغنى الشاب ويجز خلال الحلقة أغنية "الغسالة" وكشف ويجز أن اسمه الحقيقى محمد على، وأنه من الإسكندرية، لكنه اشتهر باسم ويجز، وأشار ويجز إلى أنه يحاول أن يقدم الموسيقى القريبة منه، كما أنه يحاول أن يكون مؤثرا بشكل جيد فى الشباب الذين يتابعونه، حيث قال: "من أول ما بدأت ماكنش عندى ثقة أطلع قدام ناس كتير، بس عدد مشاهدات الأغانى وحب الناس إدانى ثقة أكتر وخلال الفترة الجاية هحاول أعمل مينى ألبوم من 4 أغانى"، ثم قدم أغنية "باظت" وشاركه فى الغناء على مسرح البرنامج روبى، كما قدمت روبى "غاوى".

وبدأت الحلقة بغناء روبى أغنية "ليه بيدارى كدة"، التى قدمتها على مسرح البرنامج وشاركتها فى الرقص على الأغنية إسعاد يونس، وكشفت روبى أنه من الأشياء جميلة التى قامت بها فى 2020 هى المكوث فى المنزل وقتا أطول وقضاء وقت أكثر برفقة ابنتها "طيبة"، وقالت إن ابنتها اقتربت منها أكثر بعد إلغاء المدارس فى بداية انتشار فيروس كورونا.

وأشارت روبى إلى أنه بسبب الحجر المنزلى عاودت ممارسة الرياضة وشاهدت المزيد من الأفلام، ورداً على حديث روبى، أكدت إسعاد يونس أنها أخذت استراحة طويلة قائلة: "المنصات دى حلت مشاكل كتير وخلتى أشوف أفلام حلوة أوى ومن كل حتة فى العالم"، ثم قدمت روبى أغنية "يا الرموش".

الحلقة مقدم من المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسى، للاحتفال بليلة رأس السنة بعمل سهرة خاصة على قناة‪ dmc تقدمها صاحبة السعادة الإعلامية إسعاد يونس، وتستضيف النجوم روبى وبهاء سلطان وويجز.