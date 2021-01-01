شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين: أمى عاوزة تمثل دلوقتى.. وطلعت معايا فى "فرش وغطا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان آسر ياسين، إنه سعيد جدا بفريق مسلسل 100 وش لأننا نجحنا كلنا مع بعض وكلنا محافظين على الصداقة اللى بينا وحضرت الجدل حول إقامة جزء تانى من المسلسل أم لأ، وكامل أبو ذكرى مش من نوع الناس اللى لما بتشوف نجاح بيتبقى حاجة تانية وكلنا ما حدش فينا أتغير وكاملة أبو ذكرى هي المايسترو بتاع الفريق كله.

وأضاف، خلال حوار خاص مع ببرنامج يحدث في مصر مع الإعلامى شريف عامر: لا أتوقع أي شيء غير نجاح الجزء الثانى، وإذا فشل هيكون شيء بتاع ربنا، ودلوقتى والدتى عاوزة تمثل ومركزة عاوزة تطلع مع مين، وأمى طلعت معايا في "فرش وغطا" الست اللى كانت قاعدة جنبى في ميكروباص وطلعت في نمرة اتنين بصوتها.

وتابع: أمى لديها غرفة في المنزل تحت زى الورشة.. بتعدل حاجة بايظة أو تعمل حلى.

وكان قال الفنان آسر ياسين خلال اللقاء، إن أهم الدروس التى تعلمها كان من المخرج شريف عرفة.. موضحا "دور كان مهما في حياتى وراهن عليا في حليم، وكنت هقف قدام الأستاذ أحمد زكى، ولكن توفاه الله، بعد كده فيلم لحظات حرجة وبعد كده الجزيرة، وسط مجموعة من النجوم، وأعطانى ثقة مرعبة وكان بيسبنى أجرب وأغلط.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج يحدث في مصر مع الإعلامى شريف عامر: علمنى كيف أختار أعمالى وقالى سيناريو وإنتاج ومخرج لو معاك اتنين من الثلاثة توكل على الله.

وتابع: إن الجيل الأبيض والأسود كله بداية من فؤاد المهندس وعمر الشريف وعادل أدهم ورشدى أباظة كله، جدى كان راجل عسكرى لكن كل أسبوع لازم يروح الأوبرا.

وواصل الفنان أسر ياسين: "أولادى طهر وأمين واخدين بالهم من البيبى الجديد "زين"، ولم أطلق عليهم أى أسماء على أسماء أحد، كل الأحداث التي مرت في 2020 كانت أكثر الخبطات التي تعرضت لها هي تعب والدى".