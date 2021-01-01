شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى تودع 2020 بصحبة أطفالها من "البسين".. ونرمين الفقى مع شجرة الكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودعت الفنانة هالة صدقي 2020 على طريقتها الخاصة، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام مقطع فيديو لها بصحبة أطفالها من داخل حمام السباحة، ولاقى الفيديو تفاعلا كبيرا بين متابعيها ومعجبيها.

وهنأت الفنانة هالة صدقي جمهورها قائلة: "كل سنة واحنا مع بعض وأصحابي وولادي وحبايبي في حضني، يا رب تفضل روح الطفولة والنقاء والصفاء في قلبي وقلب كل حبايبي، يا رب يبعد عننا كل شرير وكل ثعبان بيتلون بمليون لون، يا رب ابعد عنا كل طاقه سلبيه والصحة لكل البشرية حتي لو أعداء".

من جانبها، شاركت الفنانة نرمين الفقي صورا لها خلال احتفالها بالسنة الميلادية الجديدة، مهنئة: "كل عام وأنتم طيبين.. ربنا يجعلها سنة كلها.. نجاح وستر وصحة وراحه بال".

كما هنأ عدد من نجوم الفن، من بينهم وفاء عامر وأحمد مكي وهنا الزاهد، جمهورهم بمناسبة قدوم العام الميلادي الجديد 2021، متمنين أن تكون السنة الجديدة سعيدة على الجميع.

وشاركت النجمة وفاء عامر صورة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام معلقة: "نهاية عام وبداية آخر.. ربنا اجعل العام الجديد سعيد بلا أوجاع وبلا أمراض وبلا أحزان.. يا رب".

من جانبه، شارك الفنان أحمد مكي جمهوره مقطع فيديو من أحد مشاهده بشخصية "حزلقوم" في مسلسله الكوميدي "الكبير أوي" مهنئا جمهوره: "كل سنة وأنتم طيبين.. إن شاء الله سنة سعيدة.. هاا؟ سعيدة".

فيما هنأت الفنانة هنا الزاهد جمهورها عبر إنستجرام قائلة: "إنها المرة الأولى التي أكتب فيها منشورا طويلا.. كان عام 2020 عامًا رائعًا بالنسبة لي وفي نفس الوقت كان صعبًا بعض الشيء علينا جميعًا. لكنني دائمًا ممتنة مهما حدث".

وأضافت: "بالنسبة لمسيرتي المهنية اتخذت خطوات كبيرة نحو أحلامي.. وأعتقد دائمًا أن العمل الجاد يؤتي ثماره دائمًا.. الكثير من الأيام المتعبة بلا نوم ولكن في الواقع كنت أستمتع بكل مشهد على حدة"، مشيرة إلى أن العام 2020 جعلها تدرك أهمية الأسرة معربة عن شكرها الشديد لجميع أفراد عائلتها.

وتابعت: "دعونا نتخذ قرار العام الجديد بأن نساعد زملائنا من البشر خاصة المحتاجين حتى لو لم نعرفهم شخصيًا. لذا تعالوا ننشر بعض اللطف والبهجة.. سنة جديدة سعيدة للجميع".



الفنانة نرمين الفقي



الفنانة هالة صدقي



النجمة نرمين الفقي



نرمين الفقي



هالة صدقي بصحبة أطفالها في حمام السباحة