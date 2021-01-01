شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم فهمى يستعد لطرح أغنية "ملقتش راحتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب حاتم فهمى لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "ملقتش راحتي"، ومن المقرر طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب، ضمن أغنيات ألبومه الجديد.

ونشر حاتم فهمى بوستر أغنيته الجديدة عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق قائلا: "أحب أوجه لـ2020 رسالة وأقولها (ملقتش راحتي) اسم أغنيتي الجديدة، قريبا على يوتيوب".

وطرح المطرب حاتم فهمى منذ أسبوعين أغنية "تقيل وهادى" على موقع الفيديوهات يوتيوب والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، وتم تصويرها فى أحد الأماكن بمنطقة مصر الجديدة وهى نفس الأغنية الرئيسية للألبوم، وهي من كلمات وألحان عمر الشربينى وتوزيع كريم عبد الوهاب.

ويتعاون حاتم فهمى في ألبومه الجديد مع عدد كبير من صناع الموسيقى، حيث يتعاون مع عدد من الشعراء منهم إبراهيم شتا وعمر يحيى وعمرالشربيني وربيع السيوفي، ومن الملحنين كريم محسن وعمر الشربيني ويشارك حاتم بنفسه في الألحان، كما يتعاون مع الموزعين هاني يعقوب وكريم عبد الوهاب وأحمد حسين ومينا واحمد عبد السلام ووليد شراقي ومحمد رامي.