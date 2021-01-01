شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يشعل حفل المتحدة بـ"خليك فولاذى" مصورة من فيلم "مش أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ النجم تامر حسنى جمهور حفل رأس السنة، الذى تقيمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذى يعرض على جميع شاشات المتحدة، بتقديم أغنية "خليك فولاذى" لأول مرة على الشاشات، وهى الأغنية الرئيسية لألبومه الجديد، حيث قدمها بطريقة مصورة من مقاطع من فيلمه الجديد "مش أنا"، المقرر طرحه الفترة المقبلة بالسينمات.

وقدم النجم تامر حسنى أغنية "نفس النهاية" كلمات أحمد المالكى، وألحان مدين، وأغنية "مبطلناش إحساس"، من كلمات محمد القياتى، ألحان محمد حمزة، وقدم حسنى أيضا أغنية "حلو المكان"، وأغنية "فجأة افترقنا"، كلمات محمد عاطف، وألحان مدين.

واستهل تامر حسنى الحفل بأغنية "قولنى كلام"، ألحان تامر علي، كما قدم أغنية اختراع، الذى قدمها من قبل فى ديو مع الفنان محمود العسيلى، كما قدم أغنية "عيش بشوقك"، و"يانا يامفيش"، كلمات أمير طعيمة، وقدم أيضا أغنية "يابنت الإيه".

وعلى هامش الحفل قال تامر حسنى إنه سعيد للغاية باختياره لتقديم الحفل الذى يختتم به عام 2020، وإنها كانت سنة صعبة للغاية ولكنه يسعى دائما لإسعاد الجمهور، مشيرا إلى أنه ممتن للغاية باختياره نجم عام 2020، لافتا إلى أنه سيستمر بنفس النشاط الفنى الذى ختم به العام وألبومه الجديد الذى حقق نجاحات كبيرة وتصدر التريندات ومواقع السوشيال ميديا.

وقدمت حفل تامر حسنى المذيعة نهى درويش، حيث أكدت نهى فى مقدمتها حرص الشركة المتحدة على إمتاع الجماهير المصرية والعربية بحفل رأس السنة.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسى، قررت الاحتفال بليلة رأس السنة، بتقديم حفل يحييه كل من المطرب تامر حسنى والنجمة نانسى عجرم لإمتاع الجماهير المصرية والعربية فى المنازل ويعرض على قنوات أون والحياة.