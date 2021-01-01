شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى: لما بغنى فى الاستديو بحس إنى عصفور فى قفص ومتعتى فى اللايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان صابر الرباعى، خلال استضافته فى برنامج "معكم" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة CBC: "كنا فى تونس منذ صغرنا نتابع السينما المصرية بشغف ونحب أعمال عبد الوهاب وليلي مراد، وعبد الحليم وغيرهم".

وأضاف الرباعى أن القيمة الحقيقية لنفسه كمغنى لم يشعر بها سوى عندما يغنى لايف، موضحاً: "عندما أغنى فى استديو أشعر وكأنى مثل العصفور فى القفص بغنى دون حرية، فالمتعة التى أشعر بها عندما أرى الجمهور وأغنى لايف لا يضاهيها إحساس".



صابر الرباعى فى الحلقة

وكشف صابر الرباعى خلال الحلقة عن المطربة التى يريد تقديم ديو غنائى معها، هى الفنانة شيرين عبد الوهاب، وقال: "شيرين فنانة جميلة وقد فاجأتها فى إحدى حفلاتها، حيث حضرت الحفلة وصعدت على المسرح فكان لا بد أن أفرح معها بنجاحها، وعندما أعلنت اعتزالها تواصلت معها وقلت لها هذا ليس من حقك ولا قرارك، فلديك معجبين وزملاء مشتركين معكِ فى هذا القرار، وقد شعرت أنه قرار متسرع نتيجة أمر آخر فقلت لها أن الفن ليس له علاقة بأى مشاكل".

وروى الرباعى كواليس أغنيته "سيدى منصور"، وقال: "كان لدى رهبة كبيرة وخوف بسبب دخولك على سوق جديد بلون جديد مما دفعنى للمجيء لمصر حتى أتابع المشهد، وعندما وصلت لم أصدق هذا النجاح الذى حققته، وكان الكاست حينها يجمع إيهاب توفيق ومصطفى قمر وخالد عجاج وأيضا عمرو دياب، فنجاحى معهم كان أمرا كبيرا، فهذه الأغنية كانت تحديا بالنسبة لى فهى من تأليف شاعر مصرى وتوزيع حميد الشاعرى، فشعرت بالفخر لأننى أستطعت أن أقدم أغنية تونسية بهذا الشكل".

وقررت المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسى عمل سهرة خاصة من برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي في رأس السنة على قناة‪ CBC ‬ تستضيف فيها النجم صابر الرباعي والنجم الشاب أحمد جمال، وذلك حرصا من الشركة على توفير محتوى ترفيهى متنوع في رأس السنة يخاطب كافة أذواق المشاهد المصري والعربي.



صابر الرباعى يغنى فى معكم

يذكر أن آخر أعمال المطرب صابر الرباعي كليب "جريدة الرجل التاني"، كلمات الشاعر الكبير الراحل نزار قبانى، ألحان الموسيقار الدكتور طلال، توزيع وتسجيل ميشال فاضل، والكليب من إخراج وليد ناصيف، وحقق نسبة مشاهدة مرتفعة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".