شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة محجوب: جيلنا ماخدش فرصته ومش هاغنى مهرجانات إلا فى دويتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نسمة محجوب خلال لقائها على تليفزيون الخليج 365 مع الكاتب الصحفى الزميل عمرو صحصاح، احتفالا برأس السنة الجديدة، إنها لا ترى أحدا من مطربين برامج اكتشاف المواهب حقق نجاحا واضحا، وأضافت أن الفنانة كارمن سليمان استطاعت أن تثبت نفسها في لون معين من الغناء.

كما أوضحت نسمة محجوب عدم تكرارها تجربة التمثيل بعد مشاركتها في مسرحية "دنيا حبيبتى"، بسبب تركيزها على غناء تترات المسلسلات والبرامج، والإخراج الغنائى لحلقات برنامج صاحبة السعادة، وترى أن ذلك عطل نجاح مسيرتها الغنائية.

وصرحت نسمة محجوب أنها تستعد لطرح أغانى ألبومها الجديد على شكل فيديو كليب، والذى طرحت منه أغنية "كل شمس وليها ظل"، وأضافت نسمة أن الجيل الحالي جيل "متدمر"، نظرا للظروف التى مرت بها مصر والشباب خلال الـ10 سنوات الأخيرة منذ ثورة 25 يناير، وأن هذا الجيل الذى تنتمى له لم يأخذ فرصته في تحقيق ذاته.

وقالت نسمة عن أغانى المهرجانات إن السبب الأساسى لنجاحها قرب موضوعاتها من حياة معظم الشعب المصرى، والاعتماد على طريقة غناء جديدة لم تقدم من قبل، وأعلنت عن استعدادها لغناء مهرجانات ولكن فى شكل دويتو مع أحد مطربى المهرجانات.

كما أعربت عن سعادتها بإحياء حفلات الأوبرا، خاصة أن جمهور الأوبرا جمهور مختلف وله ذوق خاص في الغناء، وأضافت أنها لم تصل بعد إلى شريحة كبيرة من الجمهور، وهذا ما تسعى للوصول له من خلال اختيارها لأغانيها الجديدة.

جدير بالذكر أن المطربة نسمة محجوب ارتبطت بالفنون منذ طفولتها، حيث بدأت الغناء فى العاشرة من عمرها، ثم التحقت للتدريب بدار الأوبرا لمدة 7 سنوات، وتميزت بقدرتها على الغناء بعدة لغات، إلى جانب إجادتها للعزف على آلة البيانو، جاءت انطلاقتها الحقيقية على الساحة الفنية، من خلال الاشتراك ببرنامج غنائى لاكتشاف المواهب، حيث حصلت على المركز الأول بعد منافسة قوية، وقد استطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا في مدة قصيرة، وشاركت في النسخة العربية لفيلم ديزني "ملكة الثلج" في دور إلسا حوارًا وغناءً، وتعتبر أول تجربة لها في الدبلجة.