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شكرا لقرائتكم خبر عن روبى تشارك ويجز غناء "باظت" فى اللحظات الأخيرة من 2020.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم المغنى الشاب ويجز أغنية "الغسالة" خلال استضافته فى حلقة خاصة من برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة DMC، للاحتفال برأس السنة، وكشف ويجز خلال الحلقة أن اسمه الحقيقى محمد على، وأنه من الإسكندرية، لكنه اشتهر باسم ويجز.
ويجز
وأشار ويجز إلى أنه يحاول أن يقدم الموسيقى القريبة منه، حيث قال: "من أول ما بدأت ماكنش عندى ثقة أطلع قدام ناس كتير، بس عدد مشاهدات الأغاني وحب الناس إدانى ثقة أكتر وخلال الفترة الجاية هحاول أعمل مينى ألبوم من 4 أغاني"، ثم قدم أغنية "باظت" وشاركه فى الغناء على مسرح البرنامج روبى.
وبدأت الحلقة بغناء روبى أغنية "ليه بيداري كدة"، التى قدمتها على مسرح البرنامج وشاركتها في الرقص على الأغنية إسعاد يونس، وكشفت روبي أنه من الأشياء جميلة التي قامت بها في 2020 هي المكوث في المنزل وقتا أطول وقضاء وقت أكثر برفقة ابنتها "طيبة"، وقالت إن ابنتها اقتربت منها أكثر بعد إلغاء المدارس في بداية انتشار فيروس كورونا.
وأشارت روبي إلى أنه بسبب الحجر المنزلي عاودت ممارسة الرياضة وشاهدت المزيد من الأفلام، ورداً على حديث روبي، أكدت إسعاد يونس أنها أخذت استراحة طويلة قائلة: "المنصات دي حلت مشاكل كتير وخلتي أشوف أفلام حلوة أوى ومن كل حتة في العالم"، ثم قدمت روبي أغنية "يا الرموش".
الحلقة مقدم من المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسي، للاحتفال بليلة رأس السنة بعمل سهرة خاصة على قناة dmc تقدمها صاحبة السعادة الإعلامية إسعاد يونس، وتستضيف النجوم روبى وبهاء سلطان وويجز.
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