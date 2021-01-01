شكرا لقرائتكم خبر عن روبى تشارك ويجز غناء "باظت" فى اللحظات الأخيرة من 2020.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم المغنى الشاب ويجز أغنية "الغسالة" خلال استضافته فى حلقة خاصة من برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة DMC، للاحتفال برأس السنة، وكشف ويجز خلال الحلقة أن اسمه الحقيقى محمد على، وأنه من الإسكندرية، لكنه اشتهر باسم ويجز.



ويجز

وأشار ويجز إلى أنه يحاول أن يقدم الموسيقى القريبة منه، حيث قال: "من أول ما بدأت ماكنش عندى ثقة أطلع قدام ناس كتير، بس عدد مشاهدات الأغاني وحب الناس إدانى ثقة أكتر وخلال الفترة الجاية هحاول أعمل مينى ألبوم من 4 أغاني"، ثم قدم أغنية "باظت" وشاركه فى الغناء على مسرح البرنامج روبى.