شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة محجوب: لم أحقق بعد ما كنت أحلم به ولا أندم على أى شىء قدمته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المطربة نسمة محجوب، خلال لقائها على تليفزيون الخليج 365 مع الكاتب الصحفى عمرو صحصاح، احتفالا برأس السنة الجديدة، أنها لم تحقق بعد ما كانت تحلم به من نجاح بعد حصولها على لقب أحد برامج اكتشاف المواهب عام 2011، ولكنها تسعى جاهدة إلى تحقيق ذلك في الوقت الحالي، ورغم ذلك فهى لم تتوقف عن الغناء منذ عام 2011 إلى الآن، وطرحت عدة أغانى منفردة بالإضافة إلى ألبوم "هتقولى إيه" عام 2012.

كما صرحت نسمة محجوب أنها تستعد لطرح مينى ألبوم من غنائها وإنتاجها خلال الشهر المقبل، ويضم 5 أغان، وأنها تحاول في اختيار أغانى هذا الألبوم أن تغير شكل الموسيقى التي تقدمها، وقالت نسمة إن سبب تعطيل مشوارها الفنى عدم وجود شركة إنتاج تدعمها، فكل ما قدمته كان من إنتاجها أو إنتاج والدها، وأوضحت أن شركات الإنتاج التي عرضت عليها التعاون لم تتفق مع فكرها، وكان كل ما يشغلهم المكاسب، وتتمنى العمل مع شركة إنتاج تتقبل فكرة عمل موسيقى مختلفة.

وأكدت نسمة محجوب أنها راضية تماما عما قدمته من بداية احترافها الغناء، ولم تندم عن أي شىء قدمته، وعن ألبومها "هتقولى إيه" الذى صدرعام 2012 ظلم بسبب تأخر صدوره بعد حصولها على لقب أحد برامج اكتشاف المواهب عام 2011، ومن أهم الأسباب أيضا عدم التسويق للألبوم بشكل صحيح.

جدير بالذكرأن المطربة نسمة محجوب ارتبطت بالفنون منذ طفولتها، حيث بدأت الغناء فى العاشرة من عمرها، ثم التحقت للتدريب بدار الأوبرا لمدة 7 سنوات، وتميزت بقدرتها على الغناء بعدة لغات، إلى جانب إجادتها للعزف على آلة البيانو، جاءت انطلاقتها الحقيقية على الساحة الفنية، من خلال الاشتراك ببرنامج غنائى لاكتشاف المواهب، حيث حصلت على المركز الأول بعد منافسة قوية، وقد استطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا في مدة قصيرة، وشاركت في النسخة العربية لفيلم ديزني "ملكة الثلج" في دور إلسا حوارًا وغناءً، وتعتبر أول تجربة لها في الدبلجة.