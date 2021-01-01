شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى لتليفزيون الخليج 365: كان نفسى أروح أحج فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ نجم الأغنية الشعبية محمود الليثى متابعى ومشاهدة موقع وتليفزيون ”الخليج 365”، بمناسبة العام الجديد 2021، متمنيا أن تكون سنة سعيدة على الجميع وأن تزول الأمور السيئة فى العام الماضى.

وأضاف محمود الليثى فى فيديو خاص لـ"الخليج 365": "الحمد لله رب العالمين سنة 2020 عدت بخير ولو إن كان نفسنا يكون فيها حاجات حلوة وكانت أول أمنياتى اللى مقدرتش أحققها أنى كان نفسى أروح أحج بس ربنا مكتبهاش".

وتابع محمود الليثى: "كل سنة وانتوا طيبين، وأتمنى إن السنة الجديدة تكون أحسن من 2020، ويمكن من الحاجات اللى حصلتلى حلوة أغنيتى قشطة بالزبادى، وأغنية حملونى، ولقاء كبير وعظيم عملته فى موقع الخليج 365، ويارب تكون السنة الجديدة سعيدة عليكم".

وكان المطربان الشعبيان محمود الليثى وأحمد شيبة احتفلا بطرح أغنيتهما الجديدة "حملونى"، والتي يشاركهما في غنائها أيضا المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة ضمن أحداث فيلم "صابر وراضى" للفنان أحمد آدم، بغنائهما لمقطع منها أثناء تواجدهما سويا، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان محمود الليثى، وتوزيع باسم منير، ومهندس صوت أحمد جودة.

فيلم "صابر وراضى" تأليف محمد نبوى وعلاء حسن، وإخراج أكرم فريد، وبطولة كل من: أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين وسلوى عثمان وفريدة ويوسف حسام ويسرا مسعودى ومحمد مهران، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى كعادة أحمد آدم فى أعماله، إلا أنه يبتعد فى هذا العمل عن شخصية القرموطى التى قدمها فى آخر فيلمين.