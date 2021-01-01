شكرا لقرائتكم خبر عن ببغاء يقلد روجينا فى "البرنس".. والنجمة تعلق: فدوى أثرت حتى على البغبغان ياعمرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة روجينا جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مقطع فيديو لـ ببغاء يقلد صوتها في شخصية "فدوى" قائلا: "يا عمري.. يا عمري.. I Love you"، فيما علقت الفنانة روجينا على الفيديو قائلة: "أحلى فيديو جالى لفيدوى فى آخر٢٠٢٠.. فدوى أثرت حتى على البغبغان ياعمري".

وجسدت الفنانة روجينا شخصية "فدوى" في مسلسل البرنس الذي حقق نجاحا كبيرا في السباق الرمضاني لعام 2020، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجي ويشارك في بطولته عدد من الفنانين ومنهم؛ محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.