شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يبدأ حفل المتحدة بـ"قولنى كلام" ويغنى "خليك فولاذى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ النجم تامر حسنى حفل المتحدة للخدمات الإعلامية احتفالا بليلة رأس السنة، أغنية " قولنى كلام" من كلمات تامر حسين، ألحان تامر على، ريمكس، وعقب الأغنية قال تامر حسنى إنه سعيد للغاية باختياره لتقديم الحفل الذى يختتم به عام 2020، وإنها كانت سنة صعبة للغاية، ولكنه يسعى دائما لإسعاد الجمهور.

وأشار تامر حسنى إلى أنه سعيد للغاية باختياره نجم عام 2020، لافتا إلى أنه سيستمر بنفس النشاط الفنى الذى ختم به العام وألبومه الجديد الذى حقق نجاحات كبيرة، وتصدر التريندات ومواقع السوشيال ميديا.

وفاجأ تامر حسنى جمهور حفل رأس السنة، الذى تقيمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بتقديم أغنية "خليك فولاذى" لأول مرة على الشاشات، وهى الأغنية الرئيسية لألبومه الجديد.

وقدمت حفل تامر حسنى المذيعة نهى درويش، حيث أكدت نهى فى مقدمتها حرص الشركة المتحدة على إمتاع الجماهير المصرية والعربية بحفل رأس السنة.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسى، قررت الاحتفال بليلة رأس السنة، بتقديم حفل يحييه كل من النجمين تامر حسني ونانسي عجرم لإمتاع الجماهير المصرية والعربية فى المنازل، ويعرض على قنوات أون والحياة.