شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا تهنئ الجمهور بالعام الجديد عبر تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت النجمة اللبنانية نيكول سابا مشاهدى ومتابعى موقع وتليفزيون ”الخليج 365”، بحلول العام الجديد 2021، متمنية أن تكون سنة سعيدة على الجميع وأن يستمتع كل شخص مع أسرته وأحبائه.

وأضافت نيكول سابا، خلال فيديو خاص لـ"تليفزيون الخليج 365": "كل سنة وانتوا طيبين وسنة جديدة حلوة عليكم ويا رب السنة اللى فاتت دى مانشوف زيها تانى لانها فعلا كانت سنة وحشة وكئيبة وناس كتيرة خسرت حبايبها وناس اكتئبت وكانت مليانة طاقة سلبية".

وتابعت نيكول سابا: "عاوزين نرمى السنة اللى فاتت دى ورا ضهرنا ونتفائل بالسنة الجديدة إن شاء الله، وأنا بعتبر سنة 2020 كانت سنة اختبار واحنا اتعلمنا حاجات كتير واتعلمنا إننا نستمتع بأصغر الحاجات ونعرف قيمتها، واحنا كنا فى مرحلة صبر واتعلمنا نكون صابرين وأقوياء".

واختتمت نيكول سابا: "عاوزين 2021 تكون مليئة بالطاقة الإبيجابية ومليئة قوة ونستحمل ونصبر عشان احنا عدينا حاجات كتير وشوفنا حاجات كتير وهنعوضها إن شاء الله وأتمنى لكم سنة سعيدة، وأهم حاجة صحتكوا وتكونوا مع الناس اللى بتحبوهم".

واحتفلت النجمة اللبنانية نيكول سابا الأسبوع الماضى بعيد زواجها التاسع من الممثل يوسف الخال، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورا رومانسية بصحبة زوجها يوسف الخال، معلقة: "9 سنوات معا"، وقد لاقت الصور تفاعلا كبيرا بين معجبيها على السوشيال ميديا.