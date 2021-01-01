شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال عن خلافه مع حمو بيكا: أتصالحنا وهسجل أغنية جديدة معاه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المطرب عمر كمال، كواليس خلافه الأخير مع مطرب المهرجانات حمر بيكا، قائلا: "قمت بالتوقيع مع جهة معينة لتصوير إعلانات مع بداية عام 2021". وقال عمر كمال، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "كنت قاعد مع حمو بيكا في مكان وطلب مني تصوير فيديو ومكنتش عارف إنها أغنية هنعملها".

وتابع: "مكنتش عارف تفاصيل الأغنية دي وعرفت إنها دعاية لحد ومينفعش تظهر في دعاية أو أي إعلان لأنني مرتبط بتوقيعي مع جهة لتصوير إعلانات".

وأكمل: "حمو بيكا عفوي وفتح لايف هاجمني فيه ولكننا أتصالحنا خلاص وهسجل أغنية جديدة معه".

وكشف المطرب عمر كمال، كواليس بداياته، قائلا إنه بدأ في محافظة السويس من 14 سنة واشتغل في بنزينة وعامل نظافة وديليفري وأمن.

وأضاف عمر كمال: "اشتغلت في كل حاجة لتوفير مصدر دخل لأن والدي توفي منذ فترة طويلة وكان من الضروري العمل كي أنفق على بيتي وأسرتي".

وتابع: "في الفترة الأخيرة طالبت الشباب بضرورة السعي والعمل حتى ولو مش في نفس مجال التخرج".