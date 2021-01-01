شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين: الكورونا عدت عليا كأنها برد.. وقلت لازم أخليها تندم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان آسر ياسين حسيت بالخطر لما مراتى سافرت لأمريكا وما حدش كان عارف العالم هيمشى ازاى .

وتابع خلال حوار خاص ببرنامج يحدث في مصر مع الإعلامى شريف عامر: ما كانش في قلق عليا لما جالى كورونا وقعدت لوحدى في الجونة وهو كان برد بالنسبالى وكنت باكل فصين توم كل يوم ، وقلت هخلى الكورونا تندم إنها دخلت جوايا، أنا ماشى مع ربنا وتراب الماس قعدت سنتين علشان أعمله ومرة قولنا تعالوا نصطاد ونشوف رزقنا في رأس السنة .

وتابع: حاليا وبصراحة قبل 2011 الممثلين كانوا بيتعاملوا مع السينما كتليفزيون وبعدها رجع كثير من الفنانين للدراما وعمل تغير في شكل المحتوى الدرامى وده مش في مصر بس ، في تطور بيحصل في التليفزيون ، ولو عاوز تحكى قصة من الممكن ان تفرد على 8 أو 12 ومش لازم 30 حلقة ، والسباعيات كانت تعرض مرة واحدة في الأسبوع، وحاليا ما بقاش في خسارة .

وأكمل: هناك فارق بين التحقيق والمضى على الرؤية وانا لدى مشروع معنى بالإبداع المصرى وده زى بنتى، أنا بعمل حاجة انى أورى المواهب للعالم أو نشوفها بنفسنا وبحب إن ييكون حولى ناس إبداعية.