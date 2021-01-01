بعد نقله للعناية المركزة.. مرقس عادل: الحياة أرخص مما تظنون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف المخرج مرقس عادل، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، استدعت نقله لأحد مستشفيات العزل وإيداعه غرفة الرعاية المركزة.

وكتب مرقس عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "اليوم الخميس ليلة رأس السنة 31 ديسمبر ٢٠٢٠، المكان

غرفة الرعاية المركزة في أحد مستشفيات العزل، بعد حوالي صراع ١٠ أيام مع المرض، في البيت بكل الطرق".

وتابع "تُري سيُسدل الستار أم، وما هي الكلمة المكتوبة أو المسموعة القادمة أو ربما لم تكون.. الحياة أرخص مما تظنون، دعواتكم أيها المحبون".

جدير بالذكر أن مرقس عادل شارك في السباق الرمضاني لعام 2020، بمسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبري.