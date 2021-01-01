خاص| لينا شاماميان: 2020 عام صعب.. والوباء أثر في اقتصاد دول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وصفت المطربة السورية لينا شاماميان، 2020 بالعام الصعب إذ مرت خلاله بالكثير من الظروف الصعبة.

وتابعت في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "2020 حباها تنتهي، سنة صعبة كتير عليا، خلصت بمطرح أحسن بكتير مصر هي اللي حضنتني بأول السنة وآخر السنة".

وعن أمنياتها في 2021، قالت "على المستوى الفني أتمنى أرجع أقف على المسرح كتير، اشتقت نرجع نسافر ونشتغل بحريتنا وراحتنا، على الصعيد الشخصي أتمنى الناس اللي بحبهم يفضلوا موجودين حواليا، أتمنى الوباء يخلص لأنه أخد كتير عالم، والحالة النفسية للعالم تأثرت كتير، واقتصاد دول تأثر، وأتمنى أن السلام يعم على كل الأصعدة، ويكون فيه سلام داخلي عشان نقدر نعيش بكل الطاقة اللي عندنا للحياة".