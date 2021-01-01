لؤي يطرح فيديو كليب آخر نسخة

اختتمت لايف ستايلز ستوديوز اليوم الأخير من العام 2020 بإصدار فيديو كليب جديد للنجم “لؤي” عبر قناتها في موقع يوتيوب.

الفيديو كليب يحمل عنوان “اخر نسخة” وهو من اخراج عادل سرحان الذي اظهر

لؤي بصورة مختلفة عن اعماله السابقة في قالب استعراضي رومنسي ، وتم التصوير في دبي بأحدث الأجهزة الحديثة ، والعمل من كلمات نور عبدالله ، ألحان مصطفى العسال ، توزيع أدهم دهيمة ، ماسترينج أمير محروس .

لؤي يؤكد انه يراهن بقوة على العمل الجديد "اخر نسخة" ، الذي يودع فيه عاماً مليئاً بالتحديات ، داعياً المولى ان يكون العام الجديد 2021 مليئ بالسعادة والنجاح .