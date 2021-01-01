شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يكشف كواليس من حياته الخاصة: اشتغلت عامل نظافة وفى بنزينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مطرب المهرجانات عمر كمال، كواليس بداياته، مؤكدا، أنه بدأ فى محافظة السويس من 14 سنة، واشتغل فى بنزينة وعامل نظافة وديليفرى وفرد أمن.

وأضاف عمر كمال فى حواره مع الإعلامى أحمد موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "اشتغلت فى كل حاجة لتوفير مصدر دخل لأن والدى توفى منذ فترة طويلة، وكان من الضرورى العمل كى أنفق على بيتى وأسرتى".

وتابع عمر كمال: "فى الفترة الأخيرة طالبت الشباب بضرورة السعى، والعمل حتى ولو مش فى نفس مجال التخرج، ولازم الواحد يعمل اللى عليه، ويتعب ويشقى عشان يوصل لحلمه وعلى كل واحد التعامل مع الله".

وقدم عمر كمال مجموعة من أشهر أعماله الفنية، ابرزها "انتى معلمة، و"بهوايا".