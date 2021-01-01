شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين: بحب المزيكا جدا وأخرجت كليبين لأبو وفرقة وسط البلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان آسر ياسين، إنه يحب المزيكا جدا وأنه أخرج كليبين الأول لأبو والتانى لفرقة وسط البلد، والمختلف كتبتها وأخرجتها، مضيفا في حوار خاص ببرنامج يحدث في مصر مع الإعلامى شريف عامر: أنا مرة قطعت مع واحد بسبب المواعيد غير المنضبطة، أنا ساكن في التجمع في بيت والدى ووالدتى هما اللى بنوه، وأمى هى اللى أشرفت على التشطيب، وهى عاشقة للموبيليات الإنجليزى، ووالدى كان بيقول دايما أنتوا هتجيبولى بنتين أنا وأخويا.

وتابع الفنان آسر ياسين، خلال اللقاء، "جدى كان راجل عسكرى لكن كل أسبوع لازم يروح الأوبرا، وحبى للأفلام بدأ فى الجامعة واكتشفت أن فى سينمات تانية غير الهوليودية وبدأت أعيش عوالم تانية".

وأضاف: أنا محظوظ في اللى ربنا بعتهم ليا ونور لى الطريق ومبسوط بدراستى للهندسة، وأنا شايف إن الهندسة إبداع، ما فيش حد ما قالي إن الفن ده موضوع صعب وأنه صعب تنجح فيه، ووالدى قالى ادينى خطة، وقولت له سنة لو ما عرفتش أصرف على نفسى من التمثيل وده خلانى في السنة أعمل كل حاجة وعملت إعلان في الراديو اشتغلت مترجم ومنظم حفلات لأن ما عنديش خطة".

وأوضح:" كنت بتفرج على حاجات زمان وماكنت شايف نفسى ضايع، ومش عارف أستاذ خيرى كان شايف فيا إيه، وكانت عيلتى عايشة في الإمارات وقدمت في شركات كثيرة وأول ما أوصل لتوقيع العقد أقولهم إنى مرتبط بشغل في العيلة".

واستطرد: "دعوات والدتى ورضاها هو اللى وفقنى، مش باصص لـ2020 بمقياس النجاح إلا إنها كانت فارقة في التقييم الشخصى ليا، وما كنت سأتعلم في 5 سنوات تعلمته في عام واحد وشاكر جدا للظروف".