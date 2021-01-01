شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تعنى "بتفكر فى إيه" و"ما تيجى هنا" بحفل رأس السنة على الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن فقرتها الفنية فى ليلة رأس السنة، الذى تقدمه الشركة المتحدة، قدمت النجمة اللبنانية نانسى عجرم أغنية "بتفكر فى إيه" كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد النادى، كما قدمت أغنية "ما تيجى هنا" كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وكذلك "بدنا نولع الجو"، وسط رقصاتها على المسرح أثناء الغناء.

وبدأت نانسى عجرم الحفل بأغنية "ظبطت وخططت" كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وبعدها غنت "مين ده اللي نسيك"، كلمات مهاد جودة، وذلك بعدما قدمت الحفل المذيعة لما جبريل، حيث أكدت فى مقدمتها حرص الشركة المتحدة على إمتاع الجماهير المصرية والعربية بحفل رأس السنة.