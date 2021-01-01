نانسى عجرم تعنى "بتفكر فى إيه" و"ما تيجى هنا" بحفل رأس السنة على الحياة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن فقرتها الفنية فى ليلة رأس السنة، الذى تقدمه الشركة المتحدة، قدمت النجمة اللبنانية نانسى عجرم أغنية "بتفكر فى إيه" كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد النادى، كما قدمت أغنية "ما تيجى هنا" كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وكذلك "بدنا نولع الجو"، وسط رقصاتها على المسرح أثناء الغناء.
وبدأت نانسى عجرم الحفل بأغنية "ظبطت وخططت" كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وبعدها غنت "مين ده اللي نسيك"، كلمات مهاد جودة، وذلك بعدما قدمت الحفل المذيعة لما جبريل، حيث أكدت فى مقدمتها حرص الشركة المتحدة على إمتاع الجماهير المصرية والعربية بحفل رأس السنة.
وهنات نانسى عجرم الجمهور المصرى والعربى بالعام الجديد، قبل الحفل، حيث قالت: "إن شاء الله 2021 تكون سنة جديدة هى بالمعنى بالكلمة سنة جديدة من كل النواحى.. جديدة بنفسيتها وإيجابيتها وحلوة بإيجابيتها.. جديدة بالحياة اللى هنعيشها فيها".
وأضافت نانسى عجرم: "سنة كلها سلام ومحبة، ترجعلنا إنسانيتنا.. يكون فيها فرح وإيجابية.. وتكون حلوة علينا كلنا.. كورونا تخلص، وأهم شيء الصحة وأنا بتمنى الصحة لكل الناس.. لأنه اكتشفنا بسنة 2020 قد إيه الصحة غالية واد إيه أشياء كنا ما بنفكر فيها وبنقول مش معقول تحصل معنا وحصلت معانا.. أشياء صغيرة قضيت على حياة كل الناس.. بتمنى الصحة لكل الناس للجميع وسنة كلها سلامة وسلام".
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة الأستاذ تامر مرسى، قررت الاحتفال بليلة رأس السنة، بتقديم حفل يحييه كل من النجم تامر حسني والنجمة نانسي عجرم لإمتاع الجماهير المصرية والعربية فى المنازل ويعرض على قنوات أون والحياة.
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