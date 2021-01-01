شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقى تهنئ المشاهدين بعام 2021 عبر تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة رانيا فريد شوقى مشاهدى ومتابعى تليفزيون الخليج 365، بحلول العام الجديد 2021، قائلة: "كل سنة ومشاهدى تليفزيون الخليج 365 طيبين وبخير، وإن شاء الله سنة 2021 تكون أفضل من 2020 اللى كلنا مرينا فيها بظروف صعبة".

وأضافت، خلال فيديو خاص لـ"تليفزيون الخليج 365": "إن شاء الله ربنا يزيح الوباء ونرجع نعيش حياتنا الطبيعية ونعيش الأمان والطمأنينة باذن الله، والحمد لله على كل حال ولكن لازم نتفائل بسنة 2021، وإن شاء الله تكون سنة أحسن وربنا يحفظ ليكوا كل حبايبكم يا رب".

وحققت الفنانة رانيا فريد شوقى نجاحا يضاف إلى مشواره الفنى من خلال مسلسل "ضربة معلم" الذى يعرض الآن، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

"ضربة معلم" يمثل التعاون الثانى على التوالى بين الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى تحقق في مسلسل "الأخ الكبير"، والذى شاركت فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.