شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى: أتمنى تقديم ديو غنائى مع شيرين عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان صابر الرباعى عن المطربة التى يريد تقديم ديو غنائى معها، هى الفنانة شيرين عبد الوهاب، وقال: "شيرين فنانة جميلة وقد فاجأتها فى إحدى حفلاتها، حيث حضرت الحفلة وصعدت على المسرح فكان لا بد أن أفرح معها بنجاحها، وعندما أعلنت اعتزالها تواصلت معها وقلت لها هذا ليس من حقك ولا قرارك، فلديك معجبين وزملاء مشتركين معكِ فى هذا القرار، وقد شعرت أنه قرار متسرع نتيجة أمر آخر فقلت لها أن الفن ليس له علاقة بأى مشاكل".

وروى صابر الرباعى خلال لقائه فى برنامج معكم الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة CBC، كواليس أغنيته "سيدى منصور"، وقال: "كان لدى رهبة كبيرة وخوف بسبب دخولك على سوق جديد بلون جديد مما دفعنى للمجيء لمصر حتى أتابع المشهد".

وأضاف الرباعى: "عندما وصلت لم أصدق هذا النجاح الذى حققته، وكان الكاست حينها يجمع إيهاب توفيق ومصطفى قمر وخالد عجاج وأيضا عمرو دياب، فنجاحى معهم كان أمرا كبيرا، فهذه الأغنية كانت تحديا بالنسبة لى فهى من تأليف شاعر مصرى وتوزيع حميد الشاعرى، فشعرت بالفخر لأننى أستطعت أن أقدم أغنية تونسية بهذا الشكل".

يذكر أن آخر أعمال المطرب صابر الرباعي كليب "جريدة الرجل التاني"، كلمات الشاعر الكبير الراحل نزار قبانى، ألحان الموسيقار الدكتور طلال، توزيع وتسجيل ميشال فاضل، والكليب من إخراج وليد ناصيف، وحقق نسبة مشاهدة مرتفعة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".