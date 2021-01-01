شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر وأحمد مكى وهنا الزاهد يهنئون جمهورهم بـ 2021.. اعرف قالوا إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ عدد من نجوم الفن، من بينهم وفاء عامر وأحمد مكي وهنا الزاهد، جمهورهم بمناسبة قدوم العام الميلادي الجديد 2021، متمنين أن تكون السنة الجديدة سعيدة على الجميع.

شاركت النجمة وفاء عامر صورة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام معلقة: "نهاية عام وبداية آخر.. ربنا اجعل العام الجديد سعيد بلا أوجاع وبلا أمراض وبلا أحزان.. يا رب".



وفاء عامر عبر إنستجرام

من جانبه، شارك الفنان أحمد مكي جمهوره مقطع فيديو من أحد مشاهده بشخصية "حزلقوم" في مسلسله الكوميدي "الكبير أوي" مهنئا جمهوره: "كل سنة وأنتم طيبين.. إن شاء الله سنة سعيدة.. هاا؟ سعيدة".

فيما هنأت الفنانة هنا الزاهد جمهورها عبر إنستجرام قائلة: "إنها المرة الأولى التي أكتب فيها منشورا طويلا.. كان عام 2020 عامًا رائعًا بالنسبة لي وفي نفس الوقت كان صعبًا بعض الشيء علينا جميعًا. لكنني دائمًا ممتنة مهما حدث".



هنا الزاهد عبر إنستجرام

وأضافت: "بالنسبة لمسيرتي المهنية اتخذت خطوات كبيرة نحو أحلامي.. وأعتقد دائمًا أن العمل الجاد يؤتي ثماره دائمًا.. الكثير من الأيام المتعبة بلا نوم ولكن في الواقع كنت أستمتع بكل مشهد على حدة"، مشيرة إلى أن العام 2020 جعلها تدرك أهمية الأسرة معربة عن شكرها الشديد لجميع أفراد عائلتها.

وتابعت: "دعونا نتخذ قرار العام الجديد بأن نساعد زملائنا من البشر خاصة المحتاجين حتى لو لم نعرفهم شخصيًا. لذا تعالوا ننشر بعض اللطف والبهجة.. سنة جديدة سعيدة للجميع".