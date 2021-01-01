شكرا لقرائتكم خبر عن دوللى شاهين تغنى لـ"تليفزيون الخليج 365" تهنئة بالعام الجديد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة اللبنانية دوللى شاهين مشاهدى ومتابعى تليفزيون الخليج 365، بحلول العام الجديد 2021، متمنية لهم الخير وتحقيق أمنياتهم التى يحلموا بها.

وغنت دوللى شاهين خلال فيديو خاص لـ"تليفزيون الخليج 365"، أغنية "merry Christmas"، ووجهت لهم رسالة قائلة: "كل سنة وانتوا طيبين ويعاد عليكم بالصحة والسلامة، ويا رب تكون سنة 2021 تحمل ليكوا كل حاجة حلوة تتمنوها وتستاهلوها".

من ناحية أخرى، تستعد المطربة اللبنانية دوللى شاهين لتحضير 4 أغنيات سنجل جديدة، حيث تقدم أغنيتين للأطفال الفترة المقبلة، ثم تقدم أغنيتين متنوعتين بين الدراما والرومانسى، ومن المقرر أن يتم طرحها على فترة متباعدة على موقع يوتيوب.

وكان آخر أعمال دوللى شاهين على مستوى الأغانى "يا حبيبتى يا أمى" التى طرحتها فى عيد الأم من العام الماضى، بينما كان آخر ألبوماتها بعنوان "سندريلا" قبل عامين وتضمن 10 أغنيات هى "سندريلا"، "دوللى"، "بنت شرقية"، "حلوة عربية"، "حبيبى غير"، "سنة سعيدة"، "نظراته"، "لو ع الفراق"، "حالة خاصة"، "بابا".