شكرا لقرائتكم خبر عن رولا سعد لـ"تليفزيون الخليج 365": إن شاء الله 2021 تكون أفضل ومليئة بالفرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة اللبنانية رولا سعد مشاهدى ومتابعى تليفزيون الخليج 365، بحلول العام الجديد 2021، متمنية لهم حياة سعيدة فى العام الجديد وتكون أفضل من العام السابق.

وأضافت خلال فيديو خاص لـ"تليفزيون الخليج 365": "كل سنة وانتوا بألف خير وإن شاء الله 2021 تكون أفضل من 2020 وخالية من كل البشاعة اللى شفناها، بتمنى لكم سنة جديدة مليئة بالفرح والسعادة".

يذكر أن المطربة اللبنانية رولا سعد، حققت من خلال كليب أغنيتها الجديدة "لاغينى تلاقينى"، أكثر من مليون مشاهدة منذ طرحها من أسبوع على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أسامة مصطفى، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد مجدى، وتم تصوير الأغنية بين سوريا وأماكن أخرى ومن إخراج زياد خورى.

وكانت رولا سعد قد طرحت مؤخرا كليب أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، وتغنى رولا من خلالها باللهجة المصرية مرتدية جلباب الفتاة الشعبية.

أغنية "دكان شلاطة" من كلمات فضل الراوى، ألحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التى تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية.