شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تبدأ احتفالية المتحدة فى ليلة رأس السنة بـ"ظبطت وخططت".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل احتفالية المتحدة للخدمات الإعلامية، بحفل يحييه النجمان تامر حسنى ونانسى عجرم، وبدأت الفقرة الأولى للنجمة اللبنانية نانسى بأغنية "ظبطت وخططت" كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، كما غنت نانسى أغنية "مين دا اللي نسيك"، كلمات مهاد جودة.

وقدمت الحفل المذيعة لما جبريل، حيث أكدت جبريل فى مقدمتها علي حرص الشركة المتحدة لامتاع الجماهير المصرية والعربية بحفل رأس السنة.

وهنات نانسى عجرم الجمهور المصرى والعربى بالعام الجديد، قبل الحفل، حيث قالت: "إن شاء الله 2021 تكون سنة جديدة هى بالمعنى بالكلمة سنة جديدة من كل النواحى.. جديدة بنفسيتها وإيجابيتها وحلوة بإيجابيتها.. جديدة بالحياة اللى هنعيشها فيها".

وأضافت نانسى عجرم: "سنة كلها سلام ومحبة، ترجعلنا إنسانيتنا.. يكون فيها فرح وإيجابية.. وتكون حلوة علينا كلنا.. كورونا تخلص، وأهم شيء الصحة وأنا بتمنى الصحة لكل الناس.. لأنه اكتشفنا بسنة 2020 قد إيه الصحة غالية واد إيه أشياء كنا ما بنفكر فيها وبنقول مش معقول تحصل معنا وحصلت معانا.. أشياء صغيرة قضيت على حياة كل الناس.. بتمنى الصحة لكل الناس للجميع وسنة كلها سلامة وسلام".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة الأستاذ تامر مرسى، قررت الاحتفال بليلة رأس السنة، بتقديم حفل يحييه كل من النجم تامر حسني والنجمة نانسي عجرم لإمتاع الجماهير المصرية والعربية فى المنازل ويعرض على قنوات أون والحياة.