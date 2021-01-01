شكرا لقرائتكم خبر عن نهال عنبر وأحفادها يهنئون مشاهدى ”الخليج 365” بالعام الجديد 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة نهال عنبر وأحفادها "ياسين" و"يوسف" مشاهدى ومتابعى تليفزيون الخليج 365، بحلول العام الجديد 2021، متمنية لهم حياة سعيدة فى العام الجديد وتكون أفضل من العام السابق.

وأضافت نهال عنبر، خلال فيديو خاص لـ"تليفزيون الخليج 365": "كل سنة وانتوا طيبين وإن شاء الله تكون سنة سعيدة عليكوا وفيها تقدم وفيها كل حاجة تتمنوها تلاقوها وإن شاء الله تكون 2021 أحسن بكتير من 2020 ويبقى فيها كل حاجة كويسة وتبقى سنة كويسة علينا كلنا إن شاء الله".

وشاركت الفنانة نهال عنبر فى شهر رمضان الماضى من خلال مسلسل "فرصة تانية" بطولة، ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داوود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى، ومعالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل.

كما شاركت أيضا فى مسلسل "عمر ودياب"، بطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر، وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى، وهو إنتاج شركة سينرجى، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر.