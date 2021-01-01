شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال لتليفزيون الخليج 365: غنيت مهرجانات عشان مايتقلش بقلد محمد فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مطرب المهرجانات عمر كمال، خلال لقائه تليفزيون الخليج 365 مع الزميل جمال عبد الناصر، احتفالاً بالعام الجديد 2021، أنه لم يعد هناك خلاف بينه وبين حمو بيكا، وأنهما تصالحا، دون الإعلان عن ذلك حتى لا يقال إنهما يختلفان بين والوقت والآخر ثم يتصالحان لركوب التريند.

وعن تقارب صوته مع محمد فؤاد قال عمر كمال: "مدرسة محمد فؤاد كانت الأقرب لكل الطبقات وكل الناس بتحبه، عشان كدة فى بداية مشوارى اتأثرت كثيراً بألحان محمد فؤاد، وعلشان ماحدش يقول إنى بقلده اتجهت لغناء المهرجانات، وهذه المقارنة كانت سببا أساسيا إني أتجه لغناء المهرجان والحمد الله نجحت فيها".

يشار إلى أن عمر كمال طرح مؤخراً برومو أغنيته الجديدة مع الفنان الشعبى أحمد شيبة، ونشر فيديو من كواليس تسجيل الأغنية عبر حسابه بموقع "إنستجرام" وعلق قائلاً: "أحمد شيبة وعمر كمال.. والنبى معلش تعالو ف الوش لو كارهنى، أحسن ما ضهرى الكل بيهرى ومش حابنى"، وذلك بعد أزمته أمس مع مطرب المهرجانات حمو بيكا، التى وصلت إلى تبادل الاتهامات عبر حساباتهما بمواقع التواصل الاجتماعى.