تهم العنصرية تلاحق فيلم الأنيميشن "سول"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واجه فيلم الأنيميشن "Soul- سول" انتقادات بسبب منح دور البطولة للممثلة البيضاء تينا فاي، بدلاً من منحه لممثلة سمراء البشرة.

ويدور فيلم "بيكسار"، صاحب أول بطولة لممثل أسمر البشرة، حول قصة مدرس موسيقى يدعى جو جاردنر (جيمي فوكس)، الذي يفقد حياته بعد التعرض لحادثة خطيرة، لكنه يتمكن من إيجاد روحه في الطريق.

ومن خلال مساعدة شخصية يطلق عليها 22 (تينا فاي) يتمكن جو جاردنر من إيجاد هدفه الحقيقي.

وفقاً لموقع "ميرور" البريطاني، يتطرق الفيلم لثقافة أصحاب البشرة السمراء، ويتعمق في فلسفة ما بعد الموت، من خلال أفكار مثل التأمل، وغيرها.





ورغم تلقي الفيلم إشادة إيجابية على مستوى الرسوم المتحركة، والموسيقى، لكنه لم يمر مرور الكرام دون انتقادات.

ومنذ طرح الفيلم على شبكة ديزني بلس، لاحظ بعض المشاهدين أن اختيار الممثلين لم يكن مناسباً للفكرة التي يروج لها الفيلم.

وعلق أحد المشاهدين عبر موقع "تويتر": "كان يفترض بدور تينا فاي الذهاب إلى ممثلة سمراء، شكراً للفيلم على هذه الصورة العنصرية".



