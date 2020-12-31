شكرا لقرائتكم خبر عن أبلة فاهيتا تطرح أغنية "باى باى 2020" تلخص أحداث العام على ألحان سيد درويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودعت أبلة فاهيتا عام 2020 بأغنية جديدة طرحتها مع الساعات الأخيرة من عام 2020، سردت خلالها أهم الأحداث التى وقعت خلال العام، أهمها الحجرالصحى والعزل الإجبارى بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد – 19"، وأطلقت عليها أغنية ملخص السنة "باى باى 2020"، وتم استخدام كلمات الأغنية على لحن "البهيجية - محسوبكو انداس" للفنان الراحل سيد درويش.

وتقول كلمات الأغنية: "2020.. مش سنة دى سنين.. كان مستخبى ده فين.. بكمامة طالعين ومكرشين ومفرفرين، فلبين براكين وغابات والعين.. ولبسنا كوفيد نايتين.. هارى وميجان قالوا لتيته إحنا ماشيين.. بفينا 100 مليون إنسان.. وفى الاستاد بنت الجيران.. هجوم على نانسى فى بيت لبنان.. صلاح ماحضرشى عشان زعلان.. هانى شاكر منع المهرجان.. فى شهر اتنين سوبر واتنين أتوبيس راح فين...".



أبلة فاهيتا

من ناحية أخرى، يحل النجم اللبنانى عاصى الحلانى، ضيفا مساء غد الجمعة، على برنامج "أبلة فاهيتا" فى موسمه الجديد، خلال حلقة جديدة من برنامجها "لايف من الدوبلكس" الذى يعرض على شاشة قناة on e فى الـ11 مساءً.

وكانت شركة سينرجى طرحت برومو دعائيا جديدا للبرنامج، ظهرت من خلاله "أبلة فاهيتا"، هى تؤدى التمارين الرياضية من خلف شاشة تليفزيون، وتجرى الأبلة مكالمة هاتفية مع "شهاوند"، حيث تقول بخفة دمها المعهودة: "أيوه يا شهاوند مش معقولة الدوبلكس خلاص راجع ولحد دلوقتى منزليش ولا إعلان.. يا خبر المخرج هرب بالماتريال، وإزاى عرف إنى مكنتش ناويه أدفعله؟.. يهدها.. خلاص انزلى دلوقتى اطبعى صور لوشى 5 × 5 وروحى الطعيها فوق يفط لميس الحديدى الملعلطة على المحور ديه".

ونالت أبلة فاهيتا شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من خلال برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذى حقق ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربى، كما ظهرت "فاهيتا" فى مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعى، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون مع الدمية الشهيرة.