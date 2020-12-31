شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين يقود تاكسى شريف عامر.. والإعلامى: سرق التاكسى بتاعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لأول مرة لا يقود الإعلامى شريف عامر التاكسى في برنامجه يحدث في مصر، لإصرار آسر يس على القيادة بنفسه، فيما علق شريف عامر: سرق التاكسى بتاعى، وقال آسر ياسين إنه طوال عمره يعشق القيادة، وأنه غير منضبط على الإطلاق، لذلك أنا بطلت سواقة وكنت بستنى السنين تعدى 16 علشان اشترى موتوسيكل، و18 علشان اشترى عربية.

وطلب شريف عامر من آسر ياسين، أن يغلق الزجاج، فمازحه أن التكييف عطلان، مؤكدا أنه كان يذاكر ومجتهد وأن والده نصحه بأن ما يتعلمه في الجامعة إذا لم يتعلمه لن يتعلمه في أي مكان آخر، وأنه لم يكن يقرر العمل في المجال الفني إلا في العام الأخير قبل التخرج، مشيرا إلى أن التعليم ليس شطارة ولكن من الممكن أن يكون بحاجة إلى نظام تعليمى مختلف.

وكان قال الفنان آسر ياسين خلال اللقاء،قال الفنان آسر ياسين، إن أهم الدروس التى تعلمها كان من المخرج شريف عرفة.. موضحا "دور كان مهما في حياتى وراهن عليا في حليم، وكنت هقف قدام الأستاذ أحمد زكى، ولكن توفاه الله، بعد كده فيلم لحظات حرجة وبعد كده الجزيرة، وسط مجموعة من النجوم، وأعطانى ثقة مرعبة وكان بيسبنى أجرب وأغلط.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج يحدث في مصر مع الإعلامى شريف عامر: علمنى كيف أختار أعمالى وقالى سيناريو وإنتاج ومخرج لو معاك اتنين من الثلاثة توكل على الله.

وتابع: إن الجيل الأبيض والأسود كله بداية من فؤاد المهندس وعمر الشريف وعادل أدهم ورشدى أباظة كله، جدى كان راجل عسكرى لكن كل أسبوع لازم يروح الأوبرا.

وواصل الفنان أسر ياسين: "أولادى طهر وأمين واخدين بالهم من البيبى الجديد "زين"، ولم أطلق عليهم أى أسماء على أسماء أحد، كل الأحداث التي مرت في 2020 كانت أكثر الخبطات التي تعرضت لها هي تعب والدى".