شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يهنئ ”الخليج 365” بـ2021 وبجائزة الصحافة الذكية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النجم خالد سليم مشاهدى ومتابعى تليفزيون الخليج 365، بحلول العام الجديد 2021، قائلا: "إن شاء الله تكون سنة 2021 سنة جميلة عليكوا وأتمنى إن كل الحاجات اللى لم تحققوها فى 2020 تتحقق فى السنة الجديدة إن شاء الله".

ووجه سليم تهنئته أيضا لجريدة الخليج 365 والكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365، فى فيديو خاص قائلا: "عاوز أهنئ جريدة الخليج 365 والأستاذ خالد صلاح صديقى العزيز على كل الإنجازات الحلوة اللى عملها فى الخليج 365 وكل العاملين بها".

وتابع: "ألف مبروك على كل التكريمات والجوايز والحاجات اللى حققتوها والتغطيات الصحفية فى كل المجالات، سواء الفنية أو الرياضية أو السياسية اللى وصلتوها لنا بشكل احترافى جدا، وإن شاء الله مزيد من التقدم والتطور ومزيد من الجوائز الفترة القادمة".

وحقق النجم خالد سليم نجاحا كبيرا من خلال مسلسل "جمال الحريم" الذى يعرض على قناة DMC، وتصدر مؤشرات البحث على جوجل بسبب تصاعد أحداثه التى تدور فى إطار الرعب والتشويق، يأتى تزامنًا مع تحقيقه أعلى نسب مشاهدة عالية منذ بداية عرضه على قناة دى إم سى، لما لمسه الجمهور من إتقان شديد فى تصوير المشاهد والتشويق والتجديد فى طريقة سرد الأحداث.

وجسد النجم خالد سليم مشاهده بكل إتقان وبراعة ودائمًا ما يعتاد على ذلك فى أعماله الدرامية، لذلك اهتم قطاع كبير من الجمهور فى الوطن العربى بمتابعة أحداث مسلسل الرعب والإثارة.

والمسلسل تدور أحداثه فى أجواء من الرعب حول مذيعة تجسد دورها الفنانة اللبنانية نور، تدخل فى مشكلات كبيرة وتظهر لها أشياء غريبة وعوالم جديدة، فتحاول الدخول إلى هذا العالم بالتوازى مع اللجوء لطبيبة نفسية لحل المشكلة فتتورط فى هذا العالم وسط أجواء من الرعب والإثارة والتشويق.

بينما يجد خالد سليم مشكلات كبيرة فى التأقلم مع أهله بسبب الاتجاهات والطريقة التى يعيشون بها، فيحاول البعد عنهم بالرغم من الثراء الكبير الذى كان يعيش فيه ويحاول بداية حياة جددية ويدخل إلى عالم إعداد البرامج ويتقرب من نور ويدخل فى قصة حب مختلفة وسط الكثير من الأزمات والمشكلات.

مسلسل "جمال الحريم" من الأعمال المميزة والمختلفة، ويشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجم خالد سليم ونور اللبنانية ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.