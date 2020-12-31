شكرا لقرائتكم خبر عن جون بيشوب بعد إصابته بفيروس كورونا: سأعود إلى العمل فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان الكوميدي جون بيشوب، رسالة إلى جمهوره بعد إصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19" مؤخرا، معربا عن شكره لمعجبيه الذين دعموه في محنته بعدما ثبت إصابته بالفيروس التاجي، مؤكدا أنه يعتزم العودة إلى عمله مجددا خلال شهر يناير.

وقال جون بيشوب عبر حسابه الرسمي على تويتر: "شكرًا لكم على جميع رسائل الدعم بعدما ثبت إصابتى بفيروس كورونا مؤخرا.. لقد تأثرت بكمية الرسائل الخاصة والعامة.. وازداد قوة قليلا كل يوم.. وسأعود إلى العمل فى يناير.. حافظوا على سلامتك وسنة جديدة سعيدة عليكم".



جون بيشوب عبر تويتر

وكشف النجم الكوميدي جون بيشوب عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أمس الأربعاء، مؤكدا أنه تم تشخيص إصابته بالفيروس التاجي في يوم عيد الميلاد، وفقا لما ذكره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وشارك الفنان البريطاني جون بيشوب البالغ من العمر 54 عامًا جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، صورة من إخطار يثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد، معلقا: "حدث ذلك في يوم عيد الميلاد.. لقد كان هذا أسوأ مرض عانيت منه على الإطلاق".

وأضاف النجم العالمي: "صداع لا يصدق، وآلام في العضلات.. انعدام الشهية، غثيان، دوار، تعب مزمن بشكل لا يصدق. أنا وزوجتي غير المدخنين وهذا قضى علينا. أعلم أن الإحصائيات تشير إلى معدل بقاء بنسبة 99.9٪ ، لكن هذا لا يعني أنني أتمنى هذه التجربة على أي شخص. حافظ على سلامتك".

وأظهر الإخطار الذي نشره ويحمل اسمه وتاريخ ميلاده، أنه ذهب للاختبار عشية عيد الميلاد، وثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد إجراء الاختبار.

جون وميلاني متزوجان منذ عام 1993، وانفصلا لمدة 18 شهرًا قبل أن يجتمعا مرة أخرى فيما بعد، وأنجب الزوجان 3 أبناء وهم جو (26 عامًا) ولوقا (24 عامًا) ودانيال (22 عامًا).