شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يهنئ جمهوره: وداعًا لعام 2020 وحظا سعيدا للجميع فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم عمرو دياب، عبر حسابه بموقع تويتر، على تهنئة جمهوره بالعام الجديد 2021، متمنيا الحظ السعيد للجميع، وذلك خلال تواجده في مدينة دبى.

وكتب عمرو دياب، عبر حسابه بموقع تويتر :"عام جديد سعيد من مكان خاص جدًا " دبي" ، وداعًا لعام 2020 وحظًا سعيدًا للجميع في 2021".



عمرو دياب عبر تويتر

وحقق الهضبة حالة كبيرة من النجاح من خلال أحدث ألبوماته الغنائية "يا انا يا لأ"، حيث تحقق أغانى الألبوم تفاعلاً كبيراً مع عشاق الهضبة مثلما يظهر خلال الآونة الأخيرة، ومؤخراً ظهر الهضبة خلال أحدث صورة له بعد طرح ألبومه الغنائى، وذلك أثناء تواجده في مدينة دبى، حيث ظهر بصحبة مجموعة من أصدقائه منهم عمرو منسى ، المستشار التنفيذي لمهرجان الجونة، والذى نشر الصورة من خلال خاصية الاستورى الخاصة به عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام.

من ناحية أخرى تصدرت أغنية "عايز اعمل زيك" للهضبة عمرو دياب طوال ساعات الأمس تريند تويتر بعد ساعة واحدة من طرحها، والأغنية ضمن أغاني ألبوم عمرو دياب الجديد، والذي يحمل عنوان "يا أنا يا لأ"، والأغنية من كلمات تامر حسين ، لحن إسلام زكي ، توزيع رامي سمير ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس .