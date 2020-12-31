شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين: حبى للأفلام بدأ فى الجامعة وكنت محظوظا بمن نور لى الطريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان آسر ياسين، إن "جدى كان راجل عسكرى لكن كل أسبوع لازم يروح الأوبرا، وحبى للأفلام بدأ فى الجامعة واكتشفت أن فى سينمات تانية غير الهوليودية وبدأت أعيش عوالم تانية".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامى شريف عامر: أنا محظوظ في اللى ربنا بعتهم ليا ونور لى الطريق ومبسوط بدراستى للهندسة، وأنا شايف إن الهندسة إبداع، ما فيش حد ما قالي إن الفن ده موضوع صعب وأنه صعب تنجح فيه، ووالدى قالى ادينى خطة، وقولت له سنة لو ما عرفتش أصرف على نفسى من التمثيل وده خلانى في السنة أعمل كل حاجة وعملت إعلان في الراديو اشتغلت مترجم ومنظم حفلات لأن ما عنديش خطة".

وتابع:" كنت بتفرج على حاجات زمان وماكنت شايف نفسى ضايع، ومش عارف أستاذ خيرى كان شايف فيا إيه، وكانت عيلتى عايشة في الإمارات وقدمت في شركات كثيرة وأول ما أوصل لتوقيع العقد أقولهم إنى مرتبط بشغل في العيلة".

واستطرد: "دعوات والدتى ورضاها هو اللى وفقنى، مش باصص لـ2020 بمقياس النجاح إلا إنها كانت فارقة في التقييم الشخصى ليا، وما كنت سأتعلم في 5 سنوات تعلمته في عام واحد وشاكر جدا للظروف".