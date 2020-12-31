شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال ردا على انتقاد الجمهور: "كنت بغنى للعرب فى البواخر وسيبونى فى حالى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب الشعبى عمر كمال، "مبحبش الروتين والأنماط الواحدة، ولاقيت لون جديد من الأغانى جربته، ودخلت بفضل غناء لونى الأساسى، مجال الطرب والفن، معقبا: "مكنتش مشهور فى سنة 2019، وكنت بغنى على البواخر للأخوة العرب".

جاء ذلك ردا على سؤال الإعلامى شريف مدكور ببرنامج شارع شريف المذاع على قناة الحياة: "أنت عملت معادلة صعبة، وهى أن يبقى فيه فئات مختلفة من الناس بتحبك.. وأنا مش مصنفك من ضمن مطربى المهرجانات".

وأكمل تواصلت مع حمو بيكا وأول مهرجان لينا حقق 20 مليون مشاهدة، وفيما يخص انتقادات بعض الجماهير، "أنا بتمنى الناس تسيبنى في حالي وكل واحد يعمل اللى عايزه".

يشار إلى أن مطرب المهرجانات عمر كمال طرح برومو أغنيته الجديدة مع الفنان الشعبى أحمد شيبة، ونشر فيديو من كواليس تسجيل الأغنية عبر حسابه بموقع "إنستجرام" وعلق قائلاً: "أحمد شيبه وعمر كمال.. والنبى معلش تعالو ف الوش لو كارهنى، أحسن ما ضهرى الكل بيهرى ومش حابنى"، وذلك بعد أزمته أمس مع مطرب المهرجانات حمو بيكا، التى وصلت إلى تبادل الاتهامات عبر حساباتهما بمواقع التواصل الاجتماعى.