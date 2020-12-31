شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين: شريف عرفة راهن عليا فى حليم.. وكنت هقف قدام أحمد زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان آسر ياسين، إن أهم الدروس التى تعلمها كان من المخرج شريف عرفة.. موضحا "دور كان مهما في حياتى وراهن عليا في حليم، وكنت هقف قدام الأستاذ أحمد زكى، ولكن توفاه الله، بعد كده فيلم لحظات حرجة وبعد كده الجزيرة، وسط مجموعة من النجوم، وأعطانى ثقة مرعبة وكان بيسبنى أجرب وأغلط.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج يحدث في مصر مع الإعلامى شريف عامر: علمنى كيف أختار أعمالى وقالى سيناريو وإنتاج ومخرج لو معاك اتنين من الثلاثة توكل على الله.

وتابع: إن الجيل الأبيض والأسود كله بداية من فؤاد المهندس وعمر الشريف وعادل أدهم ورشدى أباظة كله، جدى كان راجل عسكرى لكن كل أسبوع لازم يروح الأوبرا.

وواصل الفنان أسر ياسين: "أولادى طهر وأمين واخدين بالهم من البيبى الجديد "زين"، ولم أطلق عليهم أى أسماء على أسماء أحد، كل الأحداث التي مرت في 2020 كانت أكثر الخبطات التي تعرضت لها هي تعب والدى".

وأوضح: هناك 3 معلمين أساسين في حياتى فؤاد يس جدى ووالدى وخيرى بشارة، وهو أول واحد نورلى الطريق وراهن عليا في مشوارى، وورانى أدوات الفنان وأنا جاى من خلفية هندسية وجدى راجل عسكرى فمجال مختلف خالص، وعيلتى من أمى كانوا دكاترة، والأستاذ خيرى هو من تبنانى وعملت وأنا صغير قلب حبيبة مع سهير البابلى.