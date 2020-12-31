شكرا لقرائتكم خبر عن لؤى يطرح "آخر نسخة" احتفالاً بالعام الجديد 2021.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم المطرب لؤي عام 2020 بإصدار أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "آخر نسخة" على يوتيوب، والكليب من اخراج عادل سرحان الذي أظهر لؤي بصورة مختلفة عن أعماله السابقة في قالب استعراضي رومانسي، والأغنية من كلمات نور عبدالله ، ألحان مصطفى العسال ، توزيع أدهم دهيمة ، ماسترينج أمير محروس. وانتهى لؤي من تصوير أحداث الكليب بمدينة دبي، وفكرة الكليب تعتمد على الأجواء الرومانسية الراقصة. وتنتمي الأغنية إلى لون المقسوم الذي عشقه الجمهور منذ بداية ظهور لؤي بالساحة الفنية من خلال أغنية "أه ياعيني يا ليل"، وهي من وكلمات نور عبدالله، وألحان الدكتور مصطفى العسال، وتوزيع أدهم دهيمة، الذي شارك في توزيع ألبومه الأخير.

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