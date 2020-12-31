شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى تحتفل مع زوجها بـ2021: هايبقى فيها نجاحات وأمل وصحة وسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودعت الفنانة لقاء الخميسى، عام 2020، مشيرة إلى أنها تعلمت الكثير من هذا العام، متمنية أن يكون 2021 عام أحلام وأمل وصحة وسلام على الجميع، حيث نشرت صورة جمعتها مع زوجها الحارس المخضرم محمد عبد المنصف، عبر حسابها على انستجرام، أتبعتها قائلة: "شكرا 2020.. علمتينى كتير، 2021 هايبقى فيها نجاحات كتير وحلم وأمل وصحة وسلام، صدق فى حلمك وهايتحقق إن شاء الله، كل سنة واحنا طيبين والعالم كله فى سلام".





وكانت النجمة لقاء الخميسىى، تعرضت قبل أيام من نهاية العام لحادث سير، فى وقت سابق من الشهر الجارى، حيث نشرت صورة لسيارتها توضح آثار التصادم بها، وعلقت عليها: "الحمد لله قدر الله ما شاء فعل"، كما وجهت رسالة لمتابعيها وجمهورها لطمأنتهم عليها قائلة: "شكرا لكل أصدقائى اللى بعتوا واتطمنوا وسألوا عليا ربنا يخليكم ليا يا رب وانتو الكنز الحقيقي، أنا الحمد لله زى الفل".